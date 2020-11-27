FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

«Обычной осторожности уже недостаточно». Хельсинки уходит на карантин до Рождества

Власти столицы Финляндии объявили о введении новых ограничений на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом.

«Наша цель — свести к минимуму социальные контакты в ближайшие три недели», — цитирует 27 ноября выступление мэра Хельсинки Яна Вапаавуори Ilta-Sanomat.

По его словам, «обычной осторожности уже недостаточно». Вапаавуори призвал жителей Хельсинки ограничиться контактами с семьей и не участвовать в мероприятиях. Столичный градоначальник заверил, что если граждане будут соблюдать новые меры с 30 ноября до 20 декабря, то Рождество (25 декабря) и Новый год они смогут провести в более спокойной обстановке.

Власти Хельсинки запретили на три недели любые общественные мероприятия. В этом правиле есть исключения, но число собравшихся не может превышать 10 человек. В городе закрываются общественные пространства: зоопарк, музеи и так далее. Также учебные заведения переходят на дистанционку. Муниципальные власти в Суоми не могут закрыть рестораны, так как это можно сделать только на государственном уровне. Однако мэрия Хельсинки призывает предпринимателей пойти на уступки для борьбы с пандемией.

Столичный регион не будут изолировать от других, но при этом граждан просят избегать поездок без необходимости.

За последние сутки в Финляндии был установлен новый рекорд по числу заболевших — 618, из которых большинство (352) приходится на Хельсинки и столичный регион.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

syshsun
Бздуны! Тут 4000 тысячи,а парки настежь...
Савва Морозов
вывсёврёте - илвес отвечает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний