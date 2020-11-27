«Обычной осторожности уже недостаточно». Хельсинки уходит на карантин до Рождества

По его словам, «обычной осторожности уже недостаточно». Вапаавуори призвал жителей Хельсинки ограничиться контактами с семьей и не участвовать в мероприятиях. Столичный градоначальник заверил, что если граждане будут соблюдать новые меры с 30 ноября до 20 декабря, то Рождество (25 декабря) и Новый год они смогут провести в более спокойной обстановке.

Власти Хельсинки запретили на три недели любые общественные мероприятия. В этом правиле есть исключения, но число собравшихся не может превышать 10 человек. В городе закрываются общественные пространства: зоопарк, музеи и так далее. Также учебные заведения переходят на дистанционку. Муниципальные власти в Суоми не могут закрыть рестораны, так как это можно сделать только на государственном уровне. Однако мэрия Хельсинки призывает предпринимателей пойти на уступки для борьбы с пандемией.

Столичный регион не будут изолировать от других, но при этом граждан просят избегать поездок без необходимости.

За последние сутки в Финляндии был установлен новый рекорд по числу заболевших — 618, из которых большинство (352) приходится на Хельсинки и столичный регион.