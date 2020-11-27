Массовая вакцинация от COVID-19 в России для групп риска начнется до Нового года, для остальных — после

Министерство здравоохранения России назвало сроки начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Первыми начнут прививать людей из группы риска.
Как рассказал 27 ноября РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, массовая вакцинация россиян в «больших объемах» начнется в январе-феврале 2021 года, а граждан из группы риска прививать будут уже в декабре 2020-го, «чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб». Сейчас полным ходом идет масштабирование производства, отметил он.
В группы риска входят пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, ожирением и гипертонией, медицинские работники, педагоги и сотрудники служб жизнеобеспечения. Прививать от коронавируса их тоже будут только добровольно.
По словам главы Минздрава, в 2021 году в России могут привить от COVID-19 несколько десятков миллионов человек, с учетом пожилых граждан.
Ранее в Кремле заявляли, что вакцинация от коронавируса будет проходить поэтапно, с учетом географической специфики России.