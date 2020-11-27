Массовая вакцинация от COVID-19 в России для групп риска начнется до Нового года, для остальных — после

Как рассказал 27 ноября РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, массовая вакцинация россиян в «больших объемах» начнется в январе-феврале 2021 года, а граждан из группы риска прививать будут уже в декабре 2020-го, «чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб». Сейчас полным ходом идет масштабирование производства, отметил он.

Министерство здравоохранения России назвало сроки начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Первыми начнут прививать людей из группы риска.

В группы риска входят пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, ожирением и гипертонией, медицинские работники, педагоги и сотрудники служб жизнеобеспечения. Прививать от коронавируса их тоже будут только добровольно.

По словам главы Минздрава, в 2021 году в России могут привить от COVID-19 несколько десятков миллионов человек, с учетом пожилых граждан.

Ранее в Кремле заявляли, что вакцинация от коронавируса будет проходить поэтапно, с учетом географической специфики России.