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В безграмотных письмах от имени вице-губернатора Ленобласти у предпринимателей просят миллион на нужды больниц

Областные мошенники решили сыграть по-крупному. Несколько организаций в Ленинградской области получили письма с просьбой о финансовой помощи больницам в сложной эпидемиологической ситуации, якобы завизированные вице-губернатором региона по социальным вопросам Николаем Емельяновым, сообщает 47News.

В социальных сетях администрации Ленинградской области 27 ноября появилось предупреждение о мошенничестве. Там же опубликовано одно из таких писем. В нем с многочисленными ошибками говорится о тяжелой ситуации с коронавирусом, об указе президента России о противоэпидемических мерах, а также о необходимости оборудовать в областных больницах 10 палат неотложной помощи.

И вот на эти-то палаты директоров предприятий и просят пожертвовать более 930 тысяч рублей. А покупкой и доставкой медицинского оборудования якобы занимается благотворительный фонд, конечно же, под контролем комитета здравоохранения и правительства Ленобласти.

«Медицинские учреждения оборудованы всем необходимым для оказания медицинской помощи. В адрес правоохранительных органов уже направлено заявление с указанием банковского счета, на который ведется сбор средств, и копии разосланных обращений», — говорится в сообщении администрации Ленобласти.

Фото: Администрация Ленинградской области

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