Областные мошенники решили сыграть по-крупному. Несколько организаций в Ленинградской области получили письма с просьбой о финансовой помощи больницам в сложной эпидемиологической ситуации, якобы завизированные вице-губернатором региона по социальным вопросам Николаем Емельяновым, сообщает 47News.



В социальных сетях администрации Ленинградской области 27 ноября появилось предупреждение о мошенничестве. Там же опубликовано одно из таких писем. В нем с многочисленными ошибками говорится о тяжелой ситуации с коронавирусом, об указе президента России о противоэпидемических мерах, а также о необходимости оборудовать в областных больницах 10 палат неотложной помощи.