Бурная ночная жизнь Петербурга снова лишила сна чиновников Смольного. Как сообщили 27 ноября в комитете по контролю за имуществом (ККИ), минувшей ночью его сотрудники снова вышли в рейд, чтобы проверить, как бары Северной столицы соблюдают «комендантский час для общепита».



Чиновники обнаружили 16 заведений, которые не прекратили работу после 23 часов.



«Деятельность баров, которые в ходе аналогичных рейдов неоднократно попадали в список нарушителей, приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны», — отметили в ККИ. Речь идет о баре «Лаборатория 31» на Гороховой улице, баре «Угрюмочная» на Литейном проспекте и баре «УЕ!Баре» на улице Восстания. Кроме того, сотрудники полиции изъяли у заведений алкогольную продукцию, которую предприниматели продавали незаконно.