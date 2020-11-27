Бурная ночная жизнь Петербурга снова лишила сна чиновников Смольного. Как сообщили 27 ноября в комитете по контролю за имуществом (ККИ), минувшей ночью его сотрудники снова вышли в рейд, чтобы проверить, как бары Северной столицы соблюдают «комендантский час для общепита».
Чиновники обнаружили 16 заведений, которые не прекратили работу после 23 часов.
«Деятельность баров, которые в ходе аналогичных рейдов неоднократно попадали в список нарушителей, приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны», — отметили в ККИ. Речь идет о баре «Лаборатория 31» на Гороховой улице, баре «Угрюмочная» на Литейном проспекте и баре «УЕ!Баре» на улице Восстания. Кроме того, сотрудники полиции изъяли у заведений алкогольную продукцию, которую предприниматели продавали незаконно.
Все три бара связываются с «ИП городского масштаба» Александром Коноваловым, который ранее публично бросил вызов Смольному, отказавшись подчиняться коронавирусным запретам.
После того, как аппарат вице-губернатора Евгения Елина отчитался о том, что закрыл и опечатал 10 заведений, в том числе «Лабораторию 31» на Гороховой и Марата и «Угрюмочную» на Рубинштейна, предприниматель сообщил, что возобновил работу сразу же после ухода чиновников.
По данным ККИ, также в число нарушителей по итогам проведенной проверки попали бар «Millennium lounge» на Заставской улице, развлекательный клуб «Бильярд — Караоке» на Заневском проспекте, бар «Nebar» и кафе «Шаверма и Фалафель» на Литейном проспекте, ночной клуб «Мадагаскар» на Садовой улице, кафе «VLAVAШЕ» на набережной реки Фонтанки, кафе «ЕвроКебаб» на Муринской дороге, бар «Менделеев» в Банковском переулке, кафе «Гурман» на улице Турку, бар «Woodrockbar» на Московском проспекте, бар «Лаборатория 31» на улице Марата, кафе «Денол» на улице Белы Куна, бар «Добрый Эль» в Предпортовом проезде. Их владельцам грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей.