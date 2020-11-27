Угонщики пошли по медикам: во Всеволожске без машины оставили руководителя областной больницы, в Петербурге — врача станции дезинфекции

За 25 и 26 ноября во Всеволожском районе Ленобласти и Выборгском районе Петербурга без автомобилей остались медицинские работники. Угонщикам приглянулись их кроссоверы.



Как стало известно «Фонтанке», утром 26 ноября в полицию обратился один из руководителей Областной больницы им. Ф.П. Гааза. Между 20 часами 25 ноября и 8:40 26 ноября от дома 16/15 по улице Добровольского во Всеволожске похитили его Honda CR-V 2014 года выпуска. Ущерб составил 1 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).