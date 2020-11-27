Владелица «ВИМ-Авиа» объявлена в международный розыск. Её арестовали заочно

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву. Встречи с ней ищет Следственный комитет по новому уголовному делу.

Как сообщили в пресс-службе суда 27 ноября, Мурсекаевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК — мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования. Женщина объявлена в международный розыск, по ходатайству СКР суд санкционировал её арест на два месяца. Мера начнёт действовать с момента её задержания.

Проблемы «ВИМ-Авиа» начались в мае 2017-го. Компания задолжала за сервисное обслуживание своих самолётов в Турции. Оставшиеся мощности «ВИМ-Авиа» бросила на обеспечение московского авиаузла, а на других направлениях начались веерные задержки. 25 сентября 2017 года Росавиация объявила о прекращении чартерных перевозок компании, через год её признали банкротом. Следственный комитет тогда возбудил два уголовных дела — по мошенничеству и преднамеренному банкротству. В них фигурировал собственник и сопрезидент ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев. Сообщалось, что вместе с женой Светланой он уехал из России.