FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Владелица «ВИМ-Авиа» объявлена в международный розыск. Её арестовали заочно

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву. Встречи с ней ищет Следственный комитет по новому уголовному делу.

Как сообщили в пресс-службе суда 27 ноября, Мурсекаевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК — мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования. Женщина объявлена в международный розыск, по ходатайству СКР суд санкционировал её арест на два месяца. Мера начнёт действовать с момента её задержания.

Проблемы «ВИМ-Авиа» начались в мае 2017-го. Компания задолжала за сервисное обслуживание своих самолётов в Турции. Оставшиеся мощности «ВИМ-Авиа» бросила на обеспечение московского авиаузла, а на других направлениях начались веерные задержки. 25 сентября 2017 года Росавиация объявила о прекращении чартерных перевозок компании, через год её признали банкротом. Следственный комитет тогда возбудил два уголовных дела — по мошенничеству и преднамеренному банкротству. В них фигурировал собственник и сопрезидент ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев. Сообщалось, что вместе с женой Светланой он уехал из России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний