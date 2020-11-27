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В Индии собираются выпустить 100 000 000 доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились выпускать вакцину от COVID-19 «Спутник V» в Индии.

Как сообщает 26 ноября РИА Новости, запуск производства намечен на начало 2021 года. Стороны планируют выпускать более ста миллионов доз вакцины ежегодно.

«Спутник V», разработанный сотрудниками Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на платформе аденовирусных векторов человека, стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. 11 августа президент Путин объявил о регистрации препарата и отметил, что и его дочь сделала прививку.

Разработчики, ссылаясь на промежуточные данные клинического исследования, заверили, что препарат продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% на 42-й день. Сейчас одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах, а также фаза IIIII в Индии. Заявки на приобретение вакцины поступили более чем от 50 стран — на 1,2 млрд доз. Выпускать её для поставок на зарубежные рынки планируют международные партнёры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

14 октября Путин сообщил о регистрации вакцины от центра «Вектор». Третью вакцину, производства Научного центра имени Чумакова РАН, планируется зарегистрировать в декабре, а прививки начать в 2021 году.

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Комментарии (3)

rastaman
Так это они для России производят, за денежку. Внутри РФ мощностей-то нет.
alexadmin
Заодно и испытают.
Doctor_Dobro
Молодцы. Со времен второй мировой не было события столь же выгодного, как эта эпидемия. Даже гонконгский грипп был не столь удачен.
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