В Индии собираются выпустить 100 000 000 доз вакцины «Спутник V»

«Спутник V», разработанный сотрудниками Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на платформе аденовирусных векторов человека, стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. 11 августа президент Путин объявил о регистрации препарата и отметил, что и его дочь сделала прививку.

Разработчики, ссылаясь на промежуточные данные клинического исследования, заверили, что препарат продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% на 42-й день. Сейчас одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах, а также фаза IIIII в Индии. Заявки на приобретение вакцины поступили более чем от 50 стран — на 1,2 млрд доз. Выпускать её для поставок на зарубежные рынки планируют международные партнёры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

14 октября Путин сообщил о регистрации вакцины от центра «Вектор». Третью вакцину, производства Научного центра имени Чумакова РАН, планируется зарегистрировать в декабре, а прививки начать в 2021 году.