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Путин проведет большую пресс-конференцию в этом году удаленно. Но журналистов все равно соберут в одном помещении

Традиционная пресс-конференция президента России в этом году состоится, но в видеоформате.

«Управление пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начнёт аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», — сообщается 27 ноября на сайте главы государства.

В Кремле уточнили, что мероприятие проведут в формате видеоконференции «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой». Путин выйдет на связь из Ново-Огарёво, но журналисты все равно будут работать в «уже привычном для них зале Центра международной торговли» в Москве. В сообщении Кремля особо подчеркивается, что количество участников будет ограничено из-за требований Роспотребнадзора.

В регионах будут организованы специальные «площадки для участия в пресс-конференции». В Северо-Западном федеральном округе такая площадка для журналистов будет работать только в Петербурге.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что ежегодную пресс-конференцию планируют «в живом формате».

Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2020-м пройдет уже 16-е по счету мероприятие.

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Комментарии (9)

doorbal_
1) Что с Хабаровском? Почему власти не слушают граждан?
2) Вы всерьёз считаете что вправе баллотироваться сколько угодно раз?
3) Почему Вы поддерживаете диктатора в Беларуси и не считаетесь с мнением белорусского народа?
4) Вы понимаете что 20 тысяч рублей в месяц это нищенское существование и на них невозможно прожить, потому что их полностью надо отдать за тепло, воду, свет, еду, лекарства и на одежду уже не останется?
вот примерный перечень вопросов для этой конференции .
260551481
На чай с новичком...
BSB888
Железного бункера тайная цель –
Уйти от реальности нафиг,
Туда не проникнут весна и капель,
И чатов Навального траффик.

Напрасно Россия ждёт жизни иной,
Кто скажет иначе – лукавит,
А в бункере прочном за бронестеной
Гарант конституцию правит.
Орлуша .
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