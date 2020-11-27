Путин проведет большую пресс-конференцию в этом году удаленно. Но журналистов все равно соберут в одном помещении

В Кремле уточнили, что мероприятие проведут в формате видеоконференции «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой». Путин выйдет на связь из Ново-Огарёво, но журналисты все равно будут работать в «уже привычном для них зале Центра международной торговли» в Москве. В сообщении Кремля особо подчеркивается, что количество участников будет ограничено из-за требований Роспотребнадзора.

«Управление пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начнёт аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», — сообщается 27 ноября на сайте главы государства.

Традиционная пресс-конференция президента России в этом году состоится, но в видеоформате.

В регионах будут организованы специальные «площадки для участия в пресс-конференции». В Северо-Западном федеральном округе такая площадка для журналистов будет работать только в Петербурге.



В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что ежегодную пресс-конференцию планируют «в живом формате».



Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2020-м пройдет уже 16-е по счету мероприятие.

