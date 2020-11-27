Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны был предано земле на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса. Как сообщает телеканал TN в пятницу, 27 ноября, экс-спортсмена похоронили на частном кладбище Белла Виста рядом с его родителями.
Maradona sepolto vicino ai genitori a Buenos Aires https://t.co/HM2BDI0C4q— informazione sport (@infoitsport) November 27, 2020
В отличие от церемонии прощания, похороны проходили в закрытом формате, куда были допущены только родные и близкие Марадоны.
Накануне в Буэнос-Айресе состоялась церемония, в рамках которой тысячи людей смогли проститься с Марадоной. Мировые СМИ вели прямые трансляции с места события.
Argentina bids final farewell to favorite son Maradona #AFP— AFP Photo (@AFPphoto) November 27, 2020
📸 @rschemidt pic.twitter.com/WdX60JS5CU