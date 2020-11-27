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Марадону похоронили рядом с его родителями на кладбище возле Буэнос-Айреса

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны был предано земле на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса. Как сообщает телеканал TN в пятницу, 27 ноября, экс-спортсмена похоронили на частном кладбище Белла Виста рядом с его родителями.

В отличие от церемонии прощания, похороны проходили в закрытом формате, куда были допущены только родные и близкие Марадоны.

Накануне в Буэнос-Айресе состоялась церемония, в рамках которой тысячи людей смогли проститься с Марадоной. Мировые СМИ вели прямые трансляции с места события.

Марадона умер в среду, 25 ноября, в Аргентине от остановки сердца. Ему было 60 лет.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

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