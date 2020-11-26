Власти спрятали гроб Марадоны от толпы, пытающейся прорваться на прощание

Власти перенесли гроб с телом Диего Марадоны из зала в президентском дворце в Буэнос-Айресе, где проходит прощание с легендарным футболистом, из-за беспорядков с участием поклонников, сообщает 26 ноября РИА Новости.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет.

«По соображениям безопасности гроб вынесли из зала, до тех пор пока не рассеется толпа во внутренних дворах дворца», — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее сообщалось, что полиция применяет слезоточивый газ и водомёты для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходит прощание с Марадоной.