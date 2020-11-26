Мэр столицы и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Собянин отрицает возможное закрытие Москвы и секторов экономики в связи с ростом заболеваемости.

«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы «закрывали», по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря»,— заявил Собянин в эфире канала «Россия 24».