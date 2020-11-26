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«Слухи ходят словно мухи». Собянин опроверг наличие планов по закрытию Москвы

Мэр столицы и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Собянин отрицает возможное закрытие Москвы и секторов экономики в связи с ростом заболеваемости.

«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы «закрывали», по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря»,— заявил Собянин в эфире канала «Россия 24».

Столичный мэр подчеркнул, что власти Москвы принимают решения не на основе слухов, а исходя из реальной эпидемиологической ситуации и принимают «минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности».

«Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет», — заверил Собянин.

При этом в своём выступлении он отметил достаточно большую динамику госпитализаций и новых выявленных больных в Москве.

В столице за последние сутки выявили более 6000 заразившихся COVID-19, в Петербурге — более 3600, всего по стране — 25,5 тыс.

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Комментарии (1)

Сергей Соколов
Вроде я подобное видел.
Сериал "Эпидемия" первая серия.
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