Мэр столицы и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Собянин отрицает возможное закрытие Москвы и секторов экономики в связи с ростом заболеваемости.
«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы «закрывали», по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря»,— заявил Собянин в эфире канала «Россия 24».
Столичный мэр подчеркнул, что власти Москвы принимают решения не на основе слухов, а исходя из реальной эпидемиологической ситуации и принимают «минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности».
«Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет», — заверил Собянин.
При этом в своём выступлении он отметил достаточно большую динамику госпитализаций и новых выявленных больных в Москве.
В столице за последние сутки выявили более 6000 заразившихся COVID-19, в Петербурге — более 3600, всего по стране — 25,5 тыс.