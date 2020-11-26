Задержка рейса из Петербурга в Москву из-за драки обойдется зачинщику в тысячу рублей. Его оппонента отпустили с миром

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО 26 ноября, в отношении одного из задержанных пассажиров составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство», которая предполагает штраф размером от 500 до 1000 рублей. Его приятель отделался устным замечанием. Их уже отпустили.

Часовая задержка вылета самолета авиакомпании S7 из Петербурга в Москву из-за потасовки на борту сделала зачинщика драки максимум на тысячу рублей беднее. Второго участника конфликта отпустили без наказания.

Как ранее писала «Фонтанка», инцидент на борту самолета, следующего рейсом 1016 Петербург — Москва, произошел вечером 24 ноября. О задержке вылета изданию сообщили обеспокоенные клиенты авиакомпании S7, которых ждала пересадка на другие рейсы в столице России.

По их словам, двое пассажиров устроили драку, поэтому командир воздушного судна принял решение развернуться на взлетно-посадочной полосе и вернуться на стоянку в Пулково. Из-за этого вылет задержался на час.

Причину конфликта между двумя приятелями из Киргизии позже озвучили в транспортной полиции. Оказалось, всё дело в месте.