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«Норковый» коронавирус приближается к границам России. Ковид на зверофермах нашли в Прибалтике

Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы зафиксировала случаи коронавируса у норок.

«На ферме Йонавского района, где содержались животные, принадлежащие UAB Danmink и AB Vilkijos ūkis <...>, были выявлены инфицированные COVID-19 норки», — сообщается 26 ноября на сайте продовольственной и ветеринарной службы Литвы.

Ферму начали проверять после внезапной гибели 169 норок. У одного из сотрудников также выявили COVID-19. Сейчас он и все, кто находился с ним в контакте, на самоизоляции. Госинспекция запретила вывоз животных, кормов или других продуктов животного происхождения из хозяйства в Йонавском районе.

«На основе оценки риска, проведенной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), <...> вирус, обнаруженный на ферме, не представляет опасности для людей», — уточнили в продовольственной и ветеринарной службе Литвы.

В начале ноября заболевших коронавирусом норок нашли в Дании. Власти решили убить всех этих животных — 15–17 миллионов, что вызвало возмущение и среди владельцев звероферм, и среди простых граждан. После забоя 2,4 миллиона норок выяснилось, что решение было незаконно. Позже власти склонились к тому, что норок надо спасать. К 17 ноября правительство Дании и оппозиция договорились о введении временного запрета на разведение норок, а также о юридической основе для их уничтожения и доплатах звероводам за оперативность. Министр сельского хозяйства подал в отставку, а затем в министерстве заявили, что мутировавший штамм, «скорее всего, исчез».

Коронавирус у норок обнаружили и в других странах. В России разрабатывают вакцину от COVID-19 для норок.

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Комментарии (2)

footballer13
Прям через границу скоро прыгнут. Но там погранцы в масках и перчатках, враг не пройдёт.
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