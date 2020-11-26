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Сериал «Беспринципные» продлили сразу на два сезона. Александр Цыпкин озадачен

В день премьеры последнего, восьмого эпизода сериала «Беспринципные», что выходил с 15 октября на «Кинопоиске», стало известно, что он получит второй и третий сезоны. Об этом рассказали в компании «Медиаслово».

Новые «Неприличные истории о приличных людях» сценаристы, вместе с Александром Цыпкиным, уже готовят.

«Я бесконечно счастлив и бесконечно озадачен, — цитирует писателя «Газета.ру» со ссылкой на «Кинопоиск». — Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями».

Напомним, герои сериала — жители района Патриарших прудов в Москве. В сериале играют Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Павел Табаков и другие.

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Комментарии (1)

Asya Loseva
Такому отборному дерьму... Хотя, оно и логично
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