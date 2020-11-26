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Эксперт Роспотребнадзора: Коронавирус может быть активен ещё полтора года

Коронавирус, как показал опыт, — заболевание не сезонное, и стоит быть готовым к тому, что его распространение продлится ещё полтора года. Об этом заявила 26 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — приводит её слова «Интерфакс», сказанные во время конгресса «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)».

Особенно комфортные для него условия — холодная погода и высокая влажность воздуха.

«Коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре (воздуха) от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно чувствует и при более высоких температурах», — сообщила Пшеничная.

В мире с начала пандемии зафиксировано уже более 60,5 млн случаев заражения COVID-19. Умерли более 1,4 млн.

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Комментарии (6)

261519131
Сколько можно страшилки уже рассказывать? Остановите уже этих специалистов с их словесным фонтаном. Как лечить не знают, как остановить не знают. Когда им запретят кошмарить прогнозами людей? Давайте просто жить и стараться побороть заразу.
Павел Михайлов
Очередной бред чиновника из позорнадзора.
Василий Марущак
звучит как признание в бессмысленности российской вакцины
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