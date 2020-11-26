Эксперт Роспотребнадзора: Коронавирус может быть активен ещё полтора года

Коронавирус, как показал опыт, — заболевание не сезонное, и стоит быть готовым к тому, что его распространение продлится ещё полтора года. Об этом заявила 26 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — приводит её слова «Интерфакс», сказанные во время конгресса «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)».