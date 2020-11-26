В обстоятельствах аварии, случившейся на улице Матроса Железняка днём 26 ноября, разбирается полиция. По данным «Фонтанки», дорогу не поделили автомобиль такси «Ситимобил» и тестовый «Пежо» из автосалона. При этом последняя машина вылетела на обочину.
С места в Елизаветинскую больницу госпитализировали двоих — 29-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. У обоих черепно-мозговые травмы.
Очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» утверждают, что в аварии был третий участник.
«Ситимобил столкнулся с таким же Ситимобилом. Один скрылся с места аварии, уезжал медленно, видимо, тоже что-то повреждено. Белая машина уходила от столкновения. Это всё у меня под окном, до сих пор оформляют», — написала местная жительница Екатерина.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.