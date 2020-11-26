Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Российская премьер-лига решила почтить память аргентинского футболиста Диего Марадоны. Как сообщили в четверг, 26 ноября, в пресс-службе РПЛ, матчи 16-го тура начнутся с минуты молчания, в том числе игра «Арсенал» (Тула) — «Зенит».



Кроме того, посольство Аргентины в РФ открыло на своем официальном сайте электронную книгу, где россияне могут оставить соболезнования в связи с кончиной легендарного футболиста. Отправить сообщение в виртуальную книгу соболезнований можно до 28 ноября. Адрес электронной почты для сообщений — condolenciasdamaradona@gmail.com.

