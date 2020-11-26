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Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Российская премьер-лига решила почтить память аргентинского футболиста Диего Марадоны. Как сообщили в четверг, 26 ноября, в пресс-службе РПЛ, матчи 16-го тура начнутся с минуты молчания, в том числе игра «Арсенал» (Тула) — «Зенит».

Кроме того, посольство Аргентины в РФ открыло на своем официальном сайте электронную книгу, где россияне могут оставить соболезнования в связи с кончиной легендарного футболиста. Отправить сообщение в виртуальную книгу соболезнований можно до 28 ноября. Адрес электронной почты для сообщений — condolenciasdamaradona@gmail.com.

В самой Аргентине тысячи людей прямо сейчас прощаются с Марадоной в президентском дворце. Мировые СМИ ведут прямые трансляции с места события.

Марадона умер в среду, 25 ноября, в Аргентине от остановки сердца. Ему было 60 лет.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

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