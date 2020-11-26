Срубленная вертолётом МИ-8 мачта освещения в аэропорту Волгограда легла в основу уголовного дела по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом 26 ноября сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.



Следствие показало видеозапись происшествия. На кадрах вертолёт с двумя пассажирами на борту совершает неудачную посадку рядом с мачтой освещения, которая падает под ударами лопастей. Досталось и топливному баку, стоящему в зоне парковки. В результате у МИ-8 также повредились лопасти, отвалился хвост.