Артём Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым по поводу интимного видео. «Пожурил по-отечески»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба поговорил по телефону с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым о ситуации с интимным видео и невызовом в сборную. В интервью «RT на русском» в четверг, 26 ноября, футболист подчеркнул, что понял позицию тренера.



«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи. То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», — подчеркнул Дзюба.

