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«Эмоциональное выгорание педагога и девиантное поведение мальчика». Комиссия назвала причину матерного конфликта в 314-й школе Петербурга

Эмоциональному разговору с непечатным словцом в 314-й школе Петербурга предшествовали трагические события в семье учительницы, позволившей себе выйти за рамки профессионального кодекса поведения. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Фрунзенского района 26 ноября.

Скончался от инфаркта супруг конфликтующей учительницы. В 314-й школе он преподавал ОБЖ. Старшеклассник позволил себе комментарий по данной ситуации. С этого и начался разговор, который запечатлён на видео. Педагог назвала ученика чмом и предложила справить нужду в штаны.

«В школе продолжает работать комиссия, которая пришла к выводу, что причиной конфликта стало, с одной стороны, эмоциональное выгорание педагога, с другой — девиантное поведение мальчика из-за проблем в семье», — уточнили в администрации.

Семью 16-летнего старшеклассника можно охарактеризовать как проблемную. К разбору ситуации подключены органы опеки. И с мальчиком, и с учительницей работают психологи.

Не сдержавшемуся педагогу увольнение не грозит, ей уже объявили выговор. В администрации подчёркивают, что применение обсценной лексики учителем в любой ситуации неприемлемо.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

SU LUX INN
в Порядочной стране он давно сидел бы в Тюрьме! высокое звание Учителя недостойно человека, который не то что матом - всего лишь повышает голос на Ребенка!
vic_5e4cd1938d1a8
Требовать от учителей, что бы они становились и дрессировщиками диких обезьян неправильно.
Вопрос, что реально можно делать с такими учениками-дебилами.
kukuruzza
Я не учитель,но видела,как некоторые подросшие ученики целенаправленно и умело доводят учителей которые не очень умеют защититься от абьюза.Я полностью на стороне учителя.Хорошего ей здоровья,и поддержки в школе желаю.
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