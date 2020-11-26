«Эмоциональное выгорание педагога и девиантное поведение мальчика». Комиссия назвала причину матерного конфликта в 314-й школе Петербурга

Эмоциональному разговору с непечатным словцом в 314-й школе Петербурга предшествовали трагические события в семье учительницы, позволившей себе выйти за рамки профессионального кодекса поведения. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Фрунзенского района 26 ноября.



Скончался от инфаркта супруг конфликтующей учительницы. В 314-й школе он преподавал ОБЖ. Старшеклассник позволил себе комментарий по данной ситуации. С этого и начался разговор, который запечатлён на видео. Педагог назвала ученика чмом и предложила справить нужду в штаны.

