Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 35% по итогам третьего квартала до 2,8 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 35% по итогам третьего квартала 2020 года — этот показатель составив 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 6,3 млрд рублей, превысив результат за тот же период 2019 года на 15,4%. Выручка основного бизнеса достигла 23,7 млрд рублей, что выше результата трех прошлогодних кварталов на 7,5%.
Кредитный портфель банка за период вырос на 16,7%, а чистый процентный доход составил 18,3 млрд рублей (+8.4% по сравнению с 9 месяцами 2019 года). Чистый комиссионный доход банка составил 5,2 млрд рублей (+9%). По сравнению с 9 месяцами 2019 года, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 8,5%, а доходы от расчетов с пластиковыми картами увеличились на 2,2%.
Выручка банка за три квартала выросла на 16% и составила 26,6 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 6,3 млрд рублей, увеличившись на 15,4%.
На 1 октября 2020 года активы банка составляют 720,8 млрд рублей, они выросли на 7% с начал года. На средства клиентов приходится 474,8 млрд рублей — объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 51,1% с 1 января. На 1 октября соотношение средств физических лиц и корпоративных клиентов составляет 56,1% на 43,9% соответственно.
В конце октября наблюдательный совет банка рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды на общую сумму 1,6 млрд рублей — объем дивидендов был рассчитан исходя из 20% чистой прибыли банка по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за 2019 год.