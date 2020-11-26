Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 35% по итогам третьего квартала до 2,8 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 35% по итогам третьего квартала 2020 года — этот показатель составив 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 6,3 млрд рублей, превысив результат за тот же период 2019 года на 15,4%. Выручка основного бизнеса достигла 23,7 млрд рублей, что выше результата трех прошлогодних кварталов на 7,5%.

Кредитный портфель банка за период вырос на 16,7%, а чистый процентный доход составил 18,3 млрд рублей (+8.4% по сравнению с 9 месяцами 2019 года). Чистый комиссионный доход банка составил 5,2 млрд рублей (+9%). По сравнению с 9 месяцами 2019 года, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 8,5%, а доходы от расчетов с пластиковыми картами увеличились на 2,2%.