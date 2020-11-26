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Союз биатлонистов России подтвердил коронавирус у чемпиона мира Антона Бабикова

Одним из заболевших коронавирусом в сборной России по биатлону оказался чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) в четверг, 26 ноября.

Кроме того, положительные тесты сдали врачи национальной команды Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

COVID-19 обнаружили у россиян после прибытия в Контиолахти (Финляндия) на первый этап Кубка мира. 25 ноября по этому поводу прошло заседание медицинской комиссии Международной федерации биатлона (IBU). Сборная России предоставила медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Справки направили медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять окончательное решение о допуске спортсменов и персонала до участия на этапе Кубка мира. Соревнования стартуют 28 ноября.

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Комментарии (1)

aikole
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