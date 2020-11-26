В Центробанке РФ рассказали, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Чтобы мошенники не испортили впечатление от «черной пятницы», россиянам советуют завести отдельную виртуальную карту для покупок и не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Такие рекомендации 26 ноября публикует ТАСС со ссылкой на Главное управление Центробанка по ЦФО.



Мошенники активно пользуются ажиотажем вокруг «черной пятницы», создают фишинговые сайты, замаскированные под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам. Ссылка ведет на фишинговый ресурс, где вся введенная пользователем платежная информация становится известна мошенникам, и они снимают деньги со счета.

