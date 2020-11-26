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Валли снова дома. Столичные полицейские вернули хозяевам питомца

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCftjoMzszX3kS_EaEun9TJA" dir="auto">МВД МЕДИА</a>
Кадр из видео на YouTube-канале МВД МЕДИА
Фото: Пресс-центр МВД России
Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCftjoMzszX3kS_EaEun9TJA" dir="auto">МВД МЕДИА</a>
Кадр из видео на YouTube-канале МВД МЕДИА

Кражу собаки раскрыли сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в московском районе Внуково. Подозреваемый задержан.

Как сообщает 26 ноября «МВД Медиа», московская семья — муж, жена, ребёнок и их собака — отправилась в продуктовый магазин на Рассказовской улице. Мужчина привязал пса по кличке Валли к перилам у входа, и хозяева ушли за покупками. А выйдя из магазина, собаку не обнаружили.

Глава семейства обратился в территориальный отдел полиции. Внуковский ОМВД возбудил уголовное дело по статье о краже (158 УК РФ). Кража попала на видео: камера у магазина зафиксировала, как незнакомец увёл животное. Полиция начала розыск и задержала подозреваемого — ранее судимого жителя Московской области. По его словам, он увидел привязанного у магазина пса и решил забрать его себе.

«В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Собака передана хозяевам. Они поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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