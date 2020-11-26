Залечь на дно под Псковом. Полиция нашла петербуржца, проявившего чудеса маскировки

Сотрудники транспортной полиции нашли в псковской деревне петербуржца, находящегося в федеральном розыске. Мужчина настолько удачно замаскировался под местного жителя, что сбил оперативников с толку, однако преступника предали нервы и ноги.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 26 ноября, 34-летний житель Петербурга разыскивался по делу о групповой краже железнодорожных деталей. Уходя от правосудия, он на год залёг в деревне Псковской области. Чтобы не выделяться и стать похожим на местного фермера, обвиняемый носил старую рабочую одежду и основательно зарос. Клочковатая густая борода и новая причёска ввели в замешательство бывалых оперативников, которые в конце концов прислушались к интуиции и решили проверить подозрительного фермера. Тот после просьбы показать документы со всех ног бросился прочь от полицейских в лес, но марафон по кочкам не осилил.

