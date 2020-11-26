Внутри египетской мумии в разрезе на животе нашли необычный артефакт

Американские учёные обнаружили несколько объектов внутри египетской мумии возрастом около 2 тысяч лет, в том числе один необычный артефакт.

Как сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на научный журнал Journal of the Royal Society Interface, «портретную мумию Хавара 4» исследовали с помощью ускорителя синхротронных частиц — это позволило получить подробные данные о её содержимом.

Оказалось, что внутри тела находятся десятки мелких предметов. Один из них — семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала кальцита, — лежит в месте разреза на животе, через который во время мумификации удалялись органы. Это может быть амулет в виде скарабея, предназначенный для «духовной защиты» покойного, предполагают учёные.