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Внутри египетской мумии в разрезе на животе нашли необычный артефакт

Американские учёные обнаружили несколько объектов внутри египетской мумии возрастом около 2 тысяч лет, в том числе один необычный артефакт.

Как сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на научный журнал Journal of the Royal Society Interface, «портретную мумию Хавара 4» исследовали с помощью ускорителя синхротронных частиц — это позволило получить подробные данные о её содержимом.

Оказалось, что внутри тела находятся десятки мелких предметов. Один из них — семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала кальцита, — лежит в месте разреза на животе, через который во время мумификации удалялись органы. Это может быть амулет в виде скарабея, предназначенный для «духовной защиты» покойного, предполагают учёные.

Эта мумия была найдена в 1910–1911 годах, она датируется I веком нашей эры. Любопытно, что на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина, а исследование подтвердило версию о том, что тело принадлежало ребёнку лет пяти.

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Комментарии (2)

Коренная ленинградка
Ну все, понеслось ...
Савва Морозов
а на скарабее: "мэйд ин чайна"
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