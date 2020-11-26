Минздрав: В России 780 тысяч коронавирусных больных лечатся амбулаторно

Михаил Мурашко огласил цифры об амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19 в России.
«По сути дела, мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тысяч», — цитирует 26 ноября заявление министра здравоохранения ТАСС.
По его словам, на стационарном лечении находятся свыше 220 тысяч россиян.
Глава Минздрава заверил, что производители вакцин от COVID-19 близки к «масштабному выпуску». «Объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объемы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определенным категориям населения», — заметил министр.
Губернатор Петербурге Александр Беглов 20 ноября заявил, что на амбулаторном лечении в городе находятся 43 тысячи человек.