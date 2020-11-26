Задержан ректор из Якутии: в его университете за бюджетные деньги учились «мёртвые души»

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями при реализации ПНП «Образование» возбуждено в Якутии.
Как сообщает 26 ноября прокуратура региона, ведомство вместе УФСБ по Якутии проверили соблюдение бюджетного законодательства. По их данным, Арктический государственный агротехнологический университет с 2016 года по настоящее время незаконно получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе. На самом деле эти студенты в университет не поступали, а деньги расходовались на другие цели. При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы «Образование».
МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). СК республики возбудил дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) в отношении ректора, являющегося также депутатом. Ректор задержан. Дела объединены в одно производство.