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Задержан ректор из Якутии: в его университете за бюджетные деньги учились «мёртвые души»

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями при реализации ПНП «Образование» возбуждено в Якутии.

Как сообщает 26 ноября прокуратура региона, ведомство вместе УФСБ по Якутии проверили соблюдение бюджетного законодательства. По их данным, Арктический государственный агротехнологический университет с 2016 года по настоящее время незаконно получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе. На самом деле эти студенты в университет не поступали, а деньги расходовались на другие цели. При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы «Образование».

МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). СК республики возбудил дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) в отношении ректора, являющегося также депутатом. Ректор задержан. Дела объединены в одно производство.

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Комментарии (9)

Brevnault
Слепцов Иван Иванович (якут по национальности) член партии единаяроссия.
264027641
Ой-бай. Любое должностное лицо не в курсе всего, что творится у него в организации и просто физически не может уследить за каждым документом. Так что с не меньшим успехим, чем коррупция или мошенничество, там может быть элементарная подстава. Разумеется, поклонникам сильнай руки и строгага парррятка такое в голову не приходит. Раз "органы" заинтересовались - знач, есть за чо. Ну а потом будет классическое "товарищ сталин, произошла чудовищная ошибка", хехе.

Кстати, как, бишь, у доблестных контрразведчиков и контрректоров называется отдел по подделке документов?
spb7771250
Возникает устойчивое ощущение, что если навести порядок вообще везде, то и тарифы станут ниже, и бюджетные расходы раза в два уменьшатся. И налоги можно будет снизить в результате и пенсии разморозить. Вряд ли это такой единичный и особенный случай. )
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