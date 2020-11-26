Авария на Выборгском шоссе действительно оказалась смертельным. Предполагаемый виновник задержан.
Как сообщает 26 ноября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне в 23:10 у дома 393 по Выборгскому шоссе. По предварительной версии, мужчина 1985 года рождения на «КИА Рио», выезжая со двора, не пропустил следовавший по главной дороге «Форд Фокус» под управлением мужчины 1992 года рождения.
На месте скончалась пассажирка «КИА» — женщина 1985 года рождения. Водителя в состоянии средней тяжести госпитализировали, а после получения медицинской помощи задержали на основании статьи 91 УПК. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).
«Фонтанка» уже писала об этом ДТП: очевидцы предполагали, что погибла пешеход, даже уточняли, что она работала рядом в торговой точке. На их фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что удар «КИА» приняла левым бортом. «Бомбила выехал со двора через двойную сплошную. «Фокус» шёл в гору на приличной скорости, даже не успел оттормозится, — рассказывает Максим. — Разговаривал с водителем «Фокуса», перень был по форме, в шоке стоял. Женщину жалко, работало в ларьке напротив, только дорогу перешла, и это бомбила такое сотворил».