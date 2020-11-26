Авария на Выборгском шоссе действительно оказалась смертельным. Предполагаемый виновник задержан.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне в 23:10 у дома 393 по Выборгскому шоссе. По предварительной версии, мужчина 1985 года рождения на «КИА Рио», выезжая со двора, не пропустил следовавший по главной дороге «Форд Фокус» под управлением мужчины 1992 года рождения.

На месте скончалась пассажирка «КИА» — женщина 1985 года рождения. Водителя в состоянии средней тяжести госпитализировали, а после получения медицинской помощи задержали на основании статьи 91 УПК. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).