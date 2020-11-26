Коронавирус, по словам учёного, вероятно, может размножаться в нервных клетках, но это пока не важно

Вирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) теоретически может размножаться в клетках нервной системы, но говорить о существенности этого явления пока преждевременно, сообщил доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.

Как передаёт 26 ноября РИА Новости, по словам Вознесенского, в первую очередь у наблюдаемых пациентов коронавирус поражает именно легкие.

СМИ сообщили, что группа американских учёных пришла к выводу о том, что коронавирус способен манипулировать сознанием заражённых людей ещё до проявления первых явных симптомов. Вознесенский прокомментировал эти данные: «Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки. То есть, теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться в клетках нервной системы. Является ли данный симптом существенным — я, честно говоря, в определенных сомнениях». Обычно поражаются клетки именно дыхательной системы, «в основном клетки нижнего отдела, то есть в легких», отметил исследователь.