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Актриса Светлана Светличная доставлена в больницу

В Москве минувшей ночью экстренно госпитализировали актрису Светлану Светличную, сообщает 26 ноября «Пятый канал».

По информации канала, актриса сначала пожаловалась на головную боль, потом вызвали медиков — предположительно, у неё случился инсульт.

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>«Россия 1»<br></p>
Кадр из видео на YouTube-канале 

«Россия 1»

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Она родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (ныне — Гюмри) Армянской ССР в русской семье, училась во ВГИКе. Снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых» и во многих других фильмах. Одна из самых ярких её первых ролей — роль соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

На этой неделе стало известно о госпитализации актёра Александра Ширвиндта и о смерти актрисы из «Балтийского дома» Светланы Обидиной, известной по «Улицам разбитых фонарей».

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>«Россия 1»<br></p>
Кадр из видео на YouTube-канале 

«Россия 1»

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Комментарии (2)

And2020
Вероятно, автор считает яркими ролями те, где актрисы побольше раздеваются и роль Светличной в фильме "Стряпуха" для него - тусклая и проходная или он вообще ранних фильмов с её участием не смотрел.
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