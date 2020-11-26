В Москве минувшей ночью экстренно госпитализировали актрису Светлану Светличную, сообщает 26 ноября «Пятый канал».
По информации канала, актриса сначала пожаловалась на головную боль, потом вызвали медиков — предположительно, у неё случился инсульт.
Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Она родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (ныне — Гюмри) Армянской ССР в русской семье, училась во ВГИКе. Снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых» и во многих других фильмах. Одна из самых ярких её первых ролей — роль соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.
На этой неделе стало известно о госпитализации актёра Александра Ширвиндта и о смерти актрисы из «Балтийского дома» Светланы Обидиной, известной по «Улицам разбитых фонарей».