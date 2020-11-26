Где в Питере есть и пить — читатели «Фонтанки» голосуют за лучшие бары и рестораны в городе

В число десяти лучших, которые были выбраны читателями «Фонтанки» по итогам отборочного тура, вошел весь спектр городского рынка общепита. Как крупные сети «Евразия» и «Токио Сити», так и небольшие — «Пхали Хинкали», «Хачо и пури», VЛАVАШЕ и Mollie’s. Есть и отдельные заведения со своей уникальной кухней и традициями: ресторан «Тройка», La Vue, «Огохого» и My Friends Pub.

Кто станет победителем в номинации «Бар и ресторан», похоже, придется определять по фотофинишу: сразу четыре претендента там набрали очень серьезное число голосов и не собираются никому отдавать победу.

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга каждый может на специальном сайте премии .

Каждый из финалистов имеет собственных преданных клиентов и готов доказать на деле, что больше всех заслужил право на самую высокую награду — премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

«То, что горожане выбрали нас, — очень важный и весомый показатель. Ведь именно горожане — это наши гости, а ресторана без гостей не бывает. И мы очень ценим, что петербуржцы нас знают и любят, — говорит Елена Сахарова, директор по маркетингу и рекламе «Сититель групп» (ресторан La Vue). — La Vue —это видовой ресторан, он дает возможность увидеть весь город, акваторию Невы, лучшие городские достопримечательности. И я считаю, что каждый горожанин должен побывать у нас».

Проголосовать за одного из участников в номинации «Бар и ресторан»» можно ЗДЕСЬ до 30 ноября.