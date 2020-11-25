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Путин включил Беглова в состав наблюдательного совета «Курчатовского института»

Президент России Владимир Путин назначил членов наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» сроком на пять лет. Среди них есть глава Северной столицы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 25 ноября.

Как следует из документа, в него вошли: губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, начальник главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Алексей Живихин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов и заместитель генерального директора по административным и корпоративным вопросам Роскосмоса Иван Харченко.

Членами наблюдательного совета НИЦ «Курчатовский институт» по должности являются его президент и глава наблюдательного совета Михаил Ковальчук, почетный президент центра академик Евгений Велихов и директор учреждения Александр Благов, также говорится в документе.

Указ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.

НИЦ «Курчатовский институт» — один из крупнейших исследовательских центров в России как по численности, так и по широте научных интересов и экспериментальных возможностей не только в атомной науке и технике, но и в различных областях физики. Ранее его директором был Денис Минкин, который весной возглавил «Горэлектротранс».

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Комментарии (9)

Спбжитель
Продуманное решение!
Fjfef
Институту соболезнования)?
kоt-obormot
Лучше бы включил его во второе кольцо охраны своего бункера. А то ведь всякое бывает...
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