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Баррель нефти Brent впервые с начала марта поднялся выше 49 долларов

Баррель нефти марки Brent растет на торгах 25 ноября. По данным лондонской биржи ICE, стоимость январского фьючерса поднялась на 2,51% до $49,06 за баррель.

В последний раз нефть Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель, что на 2,85% выше уровня предыдущей сессии.

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Комментарии (5)

Кельт
Либералы, не отчаивайтесь. Будет нефть пп 10, будет. Скоро.
Kezevo
Отличный повод поднять цены в стране на бензин,
Serg_I
А бензин и дальше дорожает!
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