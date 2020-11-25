FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +6
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В ВОЗ рассказали, как коронавирус пришел к людям. Специалисты ищут неадаптированную форму COVID-19

Коронавирус передался к человеку через промежуточное животное или даже несколько их видов, считает старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конинг.

Он отметил, что в ходе исследований ученые пытаются найти ту версию вируса, которая пока не адаптировалась к человеку, чтобы понять, какие его мутации приводят к заражению людей, чтобы создать эффективную вакцину.

«Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сказал он 25 ноября в ходе онлайн сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.

По его словам, в настоящее время также проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. И в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний