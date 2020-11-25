В ВОЗ рассказали, как коронавирус пришел к людям. Специалисты ищут неадаптированную форму COVID-19

Коронавирус передался к человеку через промежуточное животное или даже несколько их видов, считает старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конинг.



Он отметил, что в ходе исследований ученые пытаются найти ту версию вируса, которая пока не адаптировалась к человеку, чтобы понять, какие его мутации приводят к заражению людей, чтобы создать эффективную вакцину.



«Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сказал он 25 ноября в ходе онлайн сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.

