Петербургские дорожники готовят город к ночным заморозкам. В их программе — снегопад и гололедица

Дорожные службы заступили на усиленное дежурство. Подобные меры приняты поскольку ночью в городе ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, а на дорогах появится гололедица. Об этом 25 ноября «Фонтанке» сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.



Несмотря на то, что лед еще не успел сковать проезжую часть и сделать ее скользкой, дорожники уже начали обработку автомобильных трасс противогололедным раствором.

Помимо этого, особое внимание они уделят набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам.