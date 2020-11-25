Петербургские дорожники готовят город к ночным заморозкам. В их программе — снегопад и гололедица

Дорожные службы заступили на усиленное дежурство. Подобные меры приняты поскольку ночью в городе ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, а на дорогах появится гололедица. Об этом 25 ноября «Фонтанке» сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
Несмотря на то, что лед еще не успел сковать проезжую часть и сделать ее скользкой, дорожники уже начали обработку автомобильных трасс противогололедным раствором.
Помимо этого, особое внимание они уделят набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам.
В случае снегопада для устранения его последствий готовы выйти около четырехсот рабочих и девятисот единиц спецтехники.
Как ранее писала «Фонтанка», на смену ночным заморозкам придет резкое потепление. Уже к утру столбики термометров в Петербурге поднимутся до плюс 4–6, а днем воздух прогреется до плюс 5–7 градусов.