В Петербурге заработал Центр управления регионом

В Петербурге начал работу Центр управления регионом, об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Смольного. Аналогичные ЦУР для мониторинга проблем в регионах и рекомендаций путей их решения по поручению президента создают по всей стране.
Петербургский ЦУР открылся в Невской ратуше. В задачи центра входит координация мониторинга и обработки сообщений от горожан о проблемах в различных сферах, в том числе, контент, публикуемый в соцсетях.
На выходе центр должен выдавать аналитику и рекомендации, как органам исполнительной власти оперативно решать имеющиеся проблемы и упреждать потенциальные. Кроме того, ЦУР отвечает за подготовку дорожных карт по системному решению проблем.
Отправлять обращения горожане смогут на сайтах органов власти. Там же петербуржцы смогут принимать участие в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. С ходом рассмотрения обращений горожане получат возможность ознакомиться в личном кабинете на сайте госуслуг.
ЦУР работает по восьми направлениям: ЖКХ, социальная защита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика, твердые коммунальные отходы.