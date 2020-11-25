В Петербурге заработал Центр управления регионом

В Петербурге начал работу Центр управления регионом, об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Смольного. Аналогичные ЦУР для мониторинга проблем в регионах и рекомендаций путей их решения по поручению президента создают по всей стране.



Петербургский ЦУР открылся в Невской ратуше. В задачи центра входит координация мониторинга и обработки сообщений от горожан о проблемах в различных сферах, в том числе, контент, публикуемый в соцсетях.

На выходе центр должен выдавать аналитику и рекомендации, как органам исполнительной власти оперативно решать имеющиеся проблемы и упреждать потенциальные. Кроме того, ЦУР отвечает за подготовку дорожных карт по системному решению проблем.