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На ЗСД сотрудник аварийной бригады, разбираясь с ДТП, попал под «Хёндэ»

Авария с грузовиком произошла на северном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге. Водитель Hyundai заметил её, сбив сотрудника ЗСД.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, незадолго до полудня произошло столкновение грузового Shacman и Ford Kuga. В легковом автомобиле травмы получила 72-летняя пассажирка. Женщину пришлось деблокировать из салона. Помощь медиков потребовалась также её 49-летней дочери.

Пока разбирались с последствиями и выгораживали аварийный транспорт, количество пострадавших выросло. Водитель Hyundai Santa Fe заметил препятствие практически перед столкновением и не успел затормозить. Под колёса попал сотрудник ЗСД, который выставлял конусы. Мужчину госпитализировали с переломом ноги. Двух женщин из Ford также увезли в больницу.

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Комментарии (1)

syshsun
Ну это классика.На ЗСД и КАД водятлы ездят по приборам и в телефоне.
На дорогу смотреть не фиг.
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