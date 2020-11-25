На ЗСД сотрудник аварийной бригады, разбираясь с ДТП, попал под «Хёндэ»

Авария с грузовиком произошла на северном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге. Водитель Hyundai заметил её, сбив сотрудника ЗСД.



Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, незадолго до полудня произошло столкновение грузового Shacman и Ford Kuga. В легковом автомобиле травмы получила 72-летняя пассажирка. Женщину пришлось деблокировать из салона. Помощь медиков потребовалась также её 49-летней дочери.



Пока разбирались с последствиями и выгораживали аварийный транспорт, количество пострадавших выросло. Водитель Hyundai Santa Fe заметил препятствие практически перед столкновением и не успел затормозить. Под колёса попал сотрудник ЗСД, который выставлял конусы. Мужчину госпитализировали с переломом ноги. Двух женщин из Ford также увезли в больницу.

