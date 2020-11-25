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«Интерфакс»: бывшему главе КУГИ Петербурга добавили уголовных дел

Заместителю главы правительства Подмосковья, экс-главе КУГИ Петербурга Дмитрию Куракину вменяют не только получение взятки, как сообщалось ранее. Об этом 25 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«Куракину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ), и получении взятки (статья 290 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства. Никаких подробностей он не уточнил.

Ранее сообщалось только, что против Куракина возбуждено дело по статье о получении взятки. Суд арестовал его 19 ноября, до 17 января.

Последнее место работы Дмитрия Куракина — зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования. Однако следствие интересует его период работы в качестве директора департамента имущественных отношений Минобороны (2012–2017). Владислав Холодков был начальником ФГАУ «Оборонлес», а Максим Ан — АО «Мальтинский военный лесхоз». По мнению СК, фигуранты реализовали схему, по которой производили вырубку леса под видом санитарной. Древесина продавалась в Китай, а освобожденные участки за вознаграждение передавали предпринимателям, которые были заинтересованы в месте для мусорных полигонов.

Дмитрий Куракин много лет проработал в петербургской администрации. В 2010–2012 годах возглавлял КУГИ, после чего перебрался в правительство Московской области, как и еще несколько смольнинских чиновников.

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