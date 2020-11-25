«Интерфакс»: бывшему главе КУГИ Петербурга добавили уголовных дел

Заместителю главы правительства Подмосковья, экс-главе КУГИ Петербурга Дмитрию Куракину вменяют не только получение взятки, как сообщалось ранее. Об этом 25 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
«Куракину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ), и получении взятки (статья 290 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства. Никаких подробностей он не уточнил.
Ранее сообщалось только, что против Куракина возбуждено дело по статье о получении взятки. Суд арестовал его 19 ноября, до 17 января.