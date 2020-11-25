В декабре в Шушарах достроят новый детский сад, а в Ленсоветовском — школу

Строить школу в Ленсоветовском начали в конце прошлого года, но в связи с локдауном в марте-апреле работы приостанавливались, и в мае строительство возобновилось. Строительные работы на объекте завершены, идет внутренняя отделка. Здание школы разноэтажное, высотой от одного до пяти этажей и общей площадью 31,5 тыс. кв. метров. В школе два бассейна, длиной 25 и 10 метров.

Два новых социальных объекта в Пушкинском районе сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Как сообщает СК «Дальпитерстрой», школа на 1550 мест появится в поселке Ленсоветовский, а детский сад на 415 мест — в Шушарах.

Детский сад на Новгородском проспекте в Шушарах построили за период с мая по ноябрь текущего года. Это разноуровневое двух-трехэтажное здание общей площадью около 10 тысяч кв. метров с бассейном размером 7 x 3 метра. Новый садик сможет принять 18 групп по 25 человек — от ясельных для малышей 1,5–2 лет до подготовительных для детей 6–7 лет.

Проекты обоих зданий разрабатывали специально для быстрорастущих микрорайонов Ленсоветовский и Шушары. И школа, и сад адаптированы для маломобильных групп населения и оборудованы пандусами, лифтами, санузлами, раздевалками и душевыми.

Материалы для строительства школы и сада выбирали с учетом минимальных последующих расходов на ремонт, техобслуживание и эксплуатацию зданий. Проектный срок эксплуатации — 75 лет, без капремонта — 50 лет.

До конца ноября документы на объекты подадут в службу Госстройнадзора и экспертизы для получения заключений о соответствии.