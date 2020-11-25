В Петербурге запретили продажу «веселящего газа» несовершеннолетним

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении запретило продажу закиси азота лицам младше 18 лет. Соответствующую инициативу депутаты поддержали 25 ноября на заседании парламента 41 голосом за. Теперь документ предстоит подписать губернатору.



Теперь продавцов «веселящего газа» ждут штрафы. Для граждан он составит 3–5 тысяч, для должностных лиц — 10–20 тысяч и 30–50 тысяч — для юрлиц.



У городского парламента нет полномочий полностью запретить реализацию закиси азота в городе, это можно сделать только на федеральном уровне. На прошлой неделе ЗакС поддержал соответствующую инициативу, которая рассматривается в Госдуме. При этом медицинские организации смогут закупать это вещество.

