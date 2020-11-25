В Петербурге запретили продажу «веселящего газа» несовершеннолетним

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении запретило продажу закиси азота лицам младше 18 лет. Соответствующую инициативу депутаты поддержали 25 ноября на заседании парламента 41 голосом за. Теперь документ предстоит подписать губернатору.
Теперь продавцов «веселящего газа» ждут штрафы. Для граждан он составит 3–5 тысяч, для должностных лиц — 10–20 тысяч и 30–50 тысяч — для юрлиц.
У городского парламента нет полномочий полностью запретить реализацию закиси азота в городе, это можно сделать только на федеральном уровне. На прошлой неделе ЗакС поддержал соответствующую инициативу, которая рассматривается в Госдуме. При этом медицинские организации смогут закупать это вещество.
«Петербургский парламент активно обсуждал эту тему еще в марте 2019 года. Вдыхание «веселящего газа» стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже. Последствия же употребления газа бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
Сотрудники полиции регулярно изымают «шарики» с закисью азота в ходе рейдов на Думской улице. В феврале 2019 года после употребления «веселящего газа» Мурад Касымов сел за руль автомобиля и сбил пешеходов на тротуаре Невского проспекта. В результате скончались москвичка и американский турист, еще три человека получили травмы. Касымова признали виновным и приговорили к 8,5 года колонии.