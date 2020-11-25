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«Легких денег» в Telegram не бывает. Роскачество рассказало о мошенничестве через мессенджер

Предложение «легких денег» и ссылки на сторонние ресурсы с сомнительным адресом могут быть признаками мошенничества.

«Роскачество рекомендует обращать внимание на главные признаки мошеннических каналов или действий в Telegram, к примеру, если пользователю предлагают перейти по внешней ссылке на сайт с сомнительным адресом или легкий заработок», — сообщает 25 ноября ТАСС.

Автономная некоммерческая организация указывает, что в мессенджере можно выйти на мошеннический канал при поиске известного человека. «Например, при попытке найти канал известного блогера в поиске нередко выпадают несколько одинаково оформленных и похожих друг на друга каналов с сопоставимым числом подписчиков», — предупреждают в Роскачестве. В таких каналах может содержаться фишинговый и рекламный контент.

Жертвами злоумышленников становятся и блогеры. Например, мошенники под видом рекламодателей предлагают скачать «архивный файл якобы с презентацией продукта», который на самом деле содержит вредоносные программы.

Злоумышленники через мессенджер могут украсть личную информацию, Telegram-канал и платежные данные.

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