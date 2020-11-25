Петербуржец взял на кражу несовершеннолетнюю подружку, чья нерасторопность привела его в колонию строгого режима

Выборгский районный суд 25 ноября огласил приговор для Алексея Шадрина и его подруги Екатерины Чеботаревой (в девичестве Масленниковой). Они обвинялись в групповом грабеже, который закончился для них неудачно.



Суд установил, что Шадрин в марте 2018 года, сидя у себя дома на Серебристом бульваре, написал своей подруге (на тот момент несовершеннолетней) Масленниковой и предложил ей авантюру с кражей. Добычей обещал поделиться, девушка согласилась.



В ночь на 21 марта они пришли к магазину «Печи и Камины» на проспекте Энгельса. Шадрин отвёрткой открыл раму окна на втором этаже, после чего пошёл хозяйничать с подругой в помещениях. На первом этаже они нашли три ноутбука и перетащили на второй этаж, чтобы вынести в окно. Там их и застиг охранник. Так кража превратилась в грабёж. Шадрин на глазах у сотрудника охранного предприятия засунул два компьютера в свой рюкзак и выпрыгнул на улицу. Девушка замешкалась и в буквальном смысле была поймана за руку.

