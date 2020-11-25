«Яндекс» планирует создать крупнейшего игрока на рынке интернет-торговли. Для этого ему нужен был Тинькофф банк

«Яндекс» планирует построить крупнейшего или одного из крупнейших игроков на рынке e-commerce в России. Об этом 25 ноября на конференции YaC2020 сообщил управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян.

«Мы в этом году приняли решение, уже, наверное, третий раз за нашу историю, что мы хотим построить крупнейшего или одного из крупнейших игроков онлайн-торговли в России. Мы хотим, чтобы на «Яндексе» можно было купить миллионы товаров, и тебе бы их доставили. Невозможно построить онлайн-торговлю, не имея комплементарного финансового сервиса в экосистеме», — заявил он.