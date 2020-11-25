«Яндекс» планирует создать крупнейшего игрока на рынке интернет-торговли. Для этого ему нужен был Тинькофф банк

«Яндекс» планирует построить крупнейшего или одного из крупнейших игроков на рынке e-commerce в России. Об этом 25 ноября на конференции YaC2020 сообщил управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян.
«Мы в этом году приняли решение, уже, наверное, третий раз за нашу историю, что мы хотим построить крупнейшего или одного из крупнейших игроков онлайн-торговли в России. Мы хотим, чтобы на «Яндексе» можно было купить миллионы товаров, и тебе бы их доставили. Невозможно построить онлайн-торговлю, не имея комплементарного финансового сервиса в экосистеме», — заявил он.
Компания будет работать над маркетплейсом на основе «Яндекс.Маркета».
Для этого «Яндекс» планировал приобрести Тинькофф банк, но в результате сделка сорвалась. «Мы расстроились», — прокомментировал это Худавердян. Он отметил, что на переговоры потратили много времени, поскольку считали это нужным для бизнеса.
Информация, озвученная на продуктовой конференции, пока практически не отразилась на акциях «Яндекса». На Московской бирже они падают на 0,7%.