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«Ракетный сюрприз для русских в Крыму». США перебросили в Румынию установки ради стрельб в Черном море

Американские военные провели совместные учения с румынскими коллегами на Черном море. Как передает портал DVIDS, связанный с Пентагоном, ради них в страну всего на несколько часов перебросили две мобильные ракетные системы M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS). После стрельб они немедленно отбыли обратно на авиабазу Рамштайн в Германии.

Как пишет Forbes, это был своеобразный «ракетный сюрприз для русских в Крыму». Издание называет стрельбы «явным посланием для Москвы». По мнению журналистов, высокая скорость развертывания HIMARS после переброски авиацией значительно затрудняет контрбатарейную стрельбу.

Сами стрельбы прошли еще 19 ноября, в них принимали участие 1-й батальон 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии армии США и румынские подразделения.

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Комментарии (7)

obliteration
А об чём радость то ? Ну молодцы - с крайней точки Румынии, добивают до крайне западной оконечности Крыма. Так то калибры подалее, чем 300 км HIMARS летают, и прилетят на тот аэродром, на котором их разгружали.
Новости ради новостей
Olen
Абсолютно миролюбивое демократичное и толерантное "бряцание оружием" для устрашения ВРАГА. Или нет, ошибка, это всё для мира во всем мире!
Хотя нет, это всё паранойя.
Просто цыгане решили рыбу половить в Чёрном море и решили не мелочиться, а глушить её сразу ракетами, ну чтобы наверняка много и приглашённых американцев можно было угостить.
BSB888
Брежнев вызвал группу космонавтов.
- товарищи! Американцы высадились на луне. Мы тут
посоветовались и решили, что вы полетите на солнце!
- так сгорим ведь, Леонид Ильич!
- не бойтесь, товарищи, партия подумала обо всем. Вы
полетите ночью.
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