«Ракетный сюрприз для русских в Крыму». США перебросили в Румынию установки ради стрельб в Черном море

Американские военные провели совместные учения с румынскими коллегами на Черном море. Как передает портал DVIDS, связанный с Пентагоном, ради них в страну всего на несколько часов перебросили две мобильные ракетные системы M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS). После стрельб они немедленно отбыли обратно на авиабазу Рамштайн в Германии.



Как пишет Forbes, это был своеобразный «ракетный сюрприз для русских в Крыму». Издание называет стрельбы «явным посланием для Москвы». По мнению журналистов, высокая скорость развертывания HIMARS после переброски авиацией значительно затрудняет контрбатарейную стрельбу.

