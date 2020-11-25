Принципиально новую крымскую вакцину от COVID-19 тестируют на Джеймсе и Фиппсе

Как пишет 25 ноября «Парламентская газета» , эксперименты начались в конце лета, исследователи работали по ночам, в свободное время, на «голом энтузиазме». Руководитель группы доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок обосновал идею создания вакцины на основе фрагмента нуклеиновой кислоты коронавируса в двух статьях в научном журнале Inflammation Research.

«Публикация в авторитетном международном медицинском журнале и оценки экспертов свидетельствуют о том, что наша гипотеза — рабочая, — заявил «Парламентской газете» доктор медицинских наук, проректор по науке Крымского федерального университета и один из членов команды исследователей Анатолий Кубышкин. — В данный момент существует четыре поколения вакцин. Мы пытаемся создать вакцину последнего, четвёртого, поколения на основе фрагмента ДНК коронавируса. Это принципиально новое решение, которое никто, кроме нас, не предложил».

Почти месяц назад вакцину начали испытывать на двух кроликах, которых назвали Джеймс и Фиппс — в честь мальчика, которому в 1796 году впервые в истории привили коровью оспу. Вакцину животным вводят дважды в неделю. После первых инъекций у них появилось сильное воспаление. У белого кролика Джеймса процесс протекает легче, у серого Фиппса — тяжелее. На второй неделе воспаление пошло на спад, то есть организмы стали побеждать болезнь. Теперь, надеются учёные, у кроликов начнут вырабатываться антитела, для этого обычно требуется два-три месяца.