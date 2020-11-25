В Петербурге за вечер дважды искали бомбу. Сначала после надписи на двери, потом по зову колпинского пророка

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, накануне около половины девятого вечера полицию на Трефолева, 15, пригласила местная жительница, которая не оставила без внимания записку на двери парадной. Послание оказалось коротким, но сильным. Автор заявил, что дом хотят взорвать, через запятую указал номер парадной и, будто потеряв уверенность, приписал «я так думаю».

Ничего взрывоопасного в доме и поблизости предсказуемо не нашли, оставившего записку застали в квартире в этой же шестиэтажке. За него всё сказали глаза. 31-летнего мужчину увезли в отдел, где вручили протокол о потреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача.



За час до полуночи наряду пришлось выдвигаться в Колпино на пересечение Тверской и Ижорского Батальона. Туда их звонком с неизвестного номера отправил мужчина, который представился Антиповым Егором Петровичем. Он заявил, что о готовящемся взрыве его предупредил бог. Связь с всевышним, похоже, не отлажена, поэтому адрес вышел неразборчивым: то ли дом 33 по Тверской, то ли где-то рядом. Бомбу в окрестностях не нашли, того, кто говорит с богом, пока тоже.

