FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге за вечер дважды искали бомбу. Сначала после надписи на двери, потом по зову колпинского пророка

Полицейские проверяли информацию о возможном взрыве в Кировском районе Петербурга после тревожного послания на стене. «Террорист» нашёлся среди соседей, пророк из Колпино пока неуловим.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, накануне около половины девятого вечера полицию на Трефолева, 15, пригласила местная жительница, которая не оставила без внимания записку на двери парадной. Послание оказалось коротким, но сильным. Автор заявил, что дом хотят взорвать, через запятую указал номер парадной и, будто потеряв уверенность, приписал «я так думаю».

Ничего взрывоопасного в доме и поблизости предсказуемо не нашли, оставившего записку застали в квартире в этой же шестиэтажке. За него всё сказали глаза. 31-летнего мужчину увезли в отдел, где вручили протокол о потреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

За час до полуночи наряду пришлось выдвигаться в Колпино на пересечение Тверской и Ижорского Батальона. Туда их звонком с неизвестного номера отправил мужчина, который представился Антиповым Егором Петровичем. Он заявил, что о готовящемся взрыве его предупредил бог. Связь с всевышним, похоже, не отлажена, поэтому адрес вышел неразборчивым: то ли дом 33 по Тверской, то ли где-то рядом. Бомбу в окрестностях не нашли, того, кто говорит с богом, пока тоже.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний