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Необычный наплыв латиноамериканцев к госгранице под Выборгом заметили в ФСБ

В ноябре резко участились попытки нарушения госграницы, предпринимаемые гражданами одной из латиноамериканских стран, сообщает 25 ноября пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти иностранцы въехали в Россию на законных основаниях — как туристы, а дальше хотели перебраться в Финляндию «в поисках лучших условий жизни».

С 10 ноября около Выборга при въезде в пограничную зону задержали более десяти нарушителей, «в действиях которых усматривались признаки подготовки к незаконному пересечению Государственной границы РФ». У них не было документов на пребывание в пограничной зоне, выявлены и нарушения миграционного законодательства. Некоторых из них уже ловили у границы, и они сами признали свои намерения.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пограничники провели с иностранцами «профилактическую беседу об уголовной ответственности» за незаконное пересечение границы (ст. 322 УК РФ), за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и оказание помощи (ст. 33 УК РФ). Затем их привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима, четверым выписаны штрафы в размере более 20 тысяч рублей, плюс их ждёт выдворение за пределы России.

Накануне, напомним, «Фонтанка» рассказывала о трёх таких гражданах — двух мужчинах и женщине. Их поймали второй раз за несколько дней.

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Комментарии (6)

gencon
В путинский России, Кремль больше беспокоиться о жителях Германии, Финляндии, США....чем о россиянах. На границе с Финляндией, ФСБ отрабатывает, а на своих границах с бывшими СНГ, милости просим.
Георгий Логинов
Законно - это по визе, через КПП. Визы этим папуасам естественно никто не давал.
Mimic
Они что - въехать хотели? В чем проблема их выпустить? Или им теперь нельзя отсюда законно выехать?
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