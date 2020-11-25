В ноябре резко участились попытки нарушения госграницы, предпринимаемые гражданами одной из латиноамериканских стран, сообщает 25 ноября пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти иностранцы въехали в Россию на законных основаниях — как туристы, а дальше хотели перебраться в Финляндию «в поисках лучших условий жизни».

С 10 ноября около Выборга при въезде в пограничную зону задержали более десяти нарушителей, «в действиях которых усматривались признаки подготовки к незаконному пересечению Государственной границы РФ». У них не было документов на пребывание в пограничной зоне, выявлены и нарушения миграционного законодательства. Некоторых из них уже ловили у границы, и они сами признали свои намерения.