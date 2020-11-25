В ноябре резко участились попытки нарушения госграницы, предпринимаемые гражданами одной из латиноамериканских стран, сообщает 25 ноября пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти иностранцы въехали в Россию на законных основаниях — как туристы, а дальше хотели перебраться в Финляндию «в поисках лучших условий жизни».
С 10 ноября около Выборга при въезде в пограничную зону задержали более десяти нарушителей, «в действиях которых усматривались признаки подготовки к незаконному пересечению Государственной границы РФ». У них не было документов на пребывание в пограничной зоне, выявлены и нарушения миграционного законодательства. Некоторых из них уже ловили у границы, и они сами признали свои намерения.
Пограничники провели с иностранцами «профилактическую беседу об уголовной ответственности» за незаконное пересечение границы (ст. 322 УК РФ), за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и оказание помощи (ст. 33 УК РФ). Затем их привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима, четверым выписаны штрафы в размере более 20 тысяч рублей, плюс их ждёт выдворение за пределы России.
Накануне, напомним, «Фонтанка» рассказывала о трёх таких гражданах — двух мужчинах и женщине. Их поймали второй раз за несколько дней.