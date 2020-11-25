ГУ МЧС по Ленинградской области утром 25 ноября объявило «штормовое предупреждение». В ближайшие часы на территории региона ожидается туман.

Он повышает вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железных дорогах, а также авиапроисшествий и изменений в расписании воздушных судов, предупреждают спасатели.

В тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до объектов: они кажутся намного дальше, чем на самом деле. Поэтому автомобилистам следует снижать скорость. Существует «золотое» неписаное правило: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Обязательно включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, а вот дальний свет категорически запрещён. Пешеходам, как и в тёмное время суток, стоит обозначить себя светоотражающими элементами. «Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом», — уверяют в МЧС.