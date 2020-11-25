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Умерла актриса из «Балтийского дома» Светлана Обидина, известная по «Улицам разбитых фонарей»

Скончалась петербургская актриса театра и кино Светлана Обидина. Об этом сообщили её коллеги.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память», — написал 25 ноября в Facebook кинорежиссёр Алексей Герман.

«С прискорбием сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной, — сообщается на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом». — Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная — Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От её улыбки действительно становилось светлей!».

Фото с сайта www.baltic-house.ru
Фото с сайта www.baltic-house.ru

Светлане Обидиной было 45 лет. Он родилась в Ленинграде в 1975 году, в 1997 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, курс И.Б. Малочевской. В 1998 году была принята в труппу «Балтийского дома», затем работала в «Небольшом драматическом театре» Льва Эренбурга, а в 2017 году вернулась в «Балтийский дом». Известна по ролям в фильмах «Довлатов», «Остров», «Дуэлянт», «Петербург. Только по любви», «Ветка сирени», в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание » и «Мажор — 3».

Фото с сайта www.baltic-house.ru
Фото с сайта www.baltic-house.ru

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